Sicurezza sul lavoro | l’Europa vota per una giornata della memoria

In Europa si è deciso di istituire una giornata della memoria dedicata alla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di ricordare le vittime di incidenti professionali. La proposta nasce dalla tragedia di Marcinelle, uno degli incidenti più gravi nel settore minerario. In commissione, i relatori che hanno sostenuto il progetto sono stati membri di diversi gruppi politici, unendo le loro voci per approvare la giornata commemorativa.

? Cosa scoprirai Perché la tragedia di Marcinelle è il motore di questa proposta?. Chi sono i relatori che hanno guidato il consenso in commissione?. Come influirà questa nuova ricorrenza sulla prevenzione degli infortuni europei?. Quali sono i prossimi passaggi parlamentari per rendere ufficiale la data?.? In Breve Iniziativa promossa da Antonella Sberna con il supporto di Pina Picierno e Massimiliano Salini.. Relatrice Chiara Gemma ha ottenuto il consenso unanime nella commissione Empl di Bruxelles.. Ricorrenza legata alla memoria storica della tragedia di Marcinelle per la sicurezza professionale.. Proposta in attesa di conferma definitiva durante la prossima sessione plenaria dell'assemblea.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Corse secrète : villages, rivières et trésors cachés de l’île de beauté | Trésors du Patrimoine

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