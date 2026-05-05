Memorial Bike Tour al Politecnico di Lecco | i giovani salutano il Cavaliere della memoria

Stamattina, nell'aula B.1.1 del Politecnico di Lecco, si è svolta una cerimonia con decine di studenti che hanno consegnato simbolicamente le magliette del Memorial Bike Tour 2026 al cavaliere Giovanni Bloisi. L'evento ha coinvolto rappresentanti degli studenti universitari, che hanno espresso il loro saluto attraverso questa consegna. La cerimonia ha avuto luogo nella sede di via Previati, con le magliette consegnate a nome dei giovani europei.

Stamattina, nell'aula B.1.1 del Politecnico di Milano sede di Lecco in via Previati, decine di studenti universitari si sono alzati in piedi per consegnare simbolicamente, a nome di tutti i giovani europei, le magliette del Memorial Bike Tour 2026 al cavaliere Giovanni Bloisi. Un momento semplice.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Dal Politecnico di Lecco al Mortirolo: parte il Memorial Bike Tour 2026 sui luoghi della ResistenzaIl 7 maggio 2026 partirà da Capua, presso il Comando della Divisione Acqui, il Memorial Bike Tour 2026 - The European People, sotto l'alto patrocinio... Il Politecnico di Milano è tra i migliori al mondo: sesto in architettura, settimo in design. E Lecco c'èLa classifica QS 2026 premia l'ateneo milanese tra le eccellenze globali in ingegneria e tecnologia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dal Politecnico di Lecco al Mortirolo: parte il Memorial Bike Tour 2026 sui luoghi della Resistenza; Prossime Gare dal 20 Aprile al 30 Aprile 2026; Prossime Gare dal 27 Aprile al 7 Maggio 2026; Il ciclista della memoria varesino torna in sella anche quest'anno: da Caserta al Passo del Mortirolo, mille chilometri di pedalate nella storia. Heroes Ride Bike Tour Raises Money for Veterans Memorial ParkNEILSVILLE, Wis. (WEAU) - After a long three-day tour, cyclists part of The Highground Heroes Ride Bike Tour ended their journey at the Highground Veterans Memorial Park. These cyclists, however, are ... wsaw.com Il cavalier Giovanni Bloisi 72 anni sarà il protagonista del Memorial Bike Tour, sostenuto anche dalla Commissione Europea. Partenza il 7 maggio da Capua dal Comando della Divisione Acqui e arrivo il 2 giugno, Festa della Repubblica, in un luogo iconico: « - facebook.com facebook