Il Cattaneo ai rigori vince il Pisa Football Club
Il Pisa Football Club ha vinto ai rigori contro il Cattaneo. La vittoria è arrivata grazie a un’idea efficace e a una buona organizzazione, che hanno permesso di superare le aspettative. La partita si è conclusa con una serie di rigori decisivi, che hanno premiato il team che ha saputo mantenere la calma nei momenti cruciali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell’evento o sui protagonisti.
Un successo figlio di un’azzeccata intuizione, cui ha fatto seguito una perfetta organizzazione, andato comunque oltre le aspettative. Questo si è rivelata la prima edizione del torneo di calcio Pisa Football Cup svoltosi nei giorni scorsi a Pontedera e che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori (dalla prima alla quinta classe) della nostra provincia. Basti pensare che la finale, vinta ai rigori dall’Itc Cattaneo sul Liceo Montale dopo il 2-2 ai supplementari, si è svolta in uno stadio Mannucci stracolmo, con oltre 2.500 presenze. Raggiante Diego Millozzi, insieme a Emanuele Verde e Bryan Picchi organizzatori dell’evento, che racconta così l’enorme riuscita dell’iniziativa: "E’ stato un successo andato ben oltre il risultato sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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