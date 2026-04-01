L’Italia è stata eliminata ai play-off mondiali dopo una partita conclusa ai rigori contro la Bosnia, che permette alla squadra avversaria di qualificarsi per il torneo internazionale. Il commissario tecnico ha espresso pubblicamente le scuse dopo la sconfitta. Questa è la terza esclusione consecutiva dell’Italia dalla fase finale di un Mondiale, estendendo a oltre 16 anni il periodo senza partecipazione.

AGI - Si scrive Mondiali, si legge maledizione. L'Italia è ancora fuori, per la terza volta di fila, e si allunga ad almeno 16 anni la striscia senza la competizione iridata. La Bosni a ha vinto ai calci di rigore (1-1 dopo i tempi supplementari) e andrà in America a giugno. Gli azzurri hanno giocato in dieci per l'espulsione di Bastoni dopo 40 minuti di gioco, sprecato alcune buone occasioni, e perso ogni chance nei tiri dal dischetto. Stavolta Donnarumma non ha fatto i miracoli. Decisivi gli errori di Esposito e Cristante. La cronaca Primo tempo. Partenza veemente dei padroni di casa che al 3’ si rendono pericolosi nell’area degli azzurri con la complicità di un rimpallo che finisce in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fallimento Italia! La Bosnia vince ai rigori e va ai Mondiali. Il ct Gattuso: "Chiedo scusa"

Articoli correlati

Leggi anche: Fallimento Italia! La Bosnia vince ai rigori e va ai Mondiali

L'Italia eliminata dalla Bosnia ai rigori, non andremo ai Mondiali per la terza volta di fila. Gattuso: "Mazzata difficile da digerire"Le lacrime degli azzurri per la grande delusione dopo aver resistito in 10 dal 41' del primo tempo per l'espulsione di Bastoni nel finale del primo...

Una selezione di notizie su Fallimento Italia

Temi più discussi: Prima Mancini e Spalletti, ora Gattuso: Italia, terzo fallimento Mondiale. E ora che succede?; Vergogna Nazionale. Un'eliminazione che fa male a tutto il Paese; sdfs - AGI; Italia, il sottile confine tra Mondiale e fallimento.

Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigoriGli Azzurri passano in vantaggio con Kean, nel finale il gol del pari dei padroni di casa. Ai rigori decide Bajraktarevic ... adnkronos.com

Fallimento Italia: perde contro la Bosnia e non va per la terza volta consecutiva ai MondialiI padroni di casa vincono ai calci di rigori. Italia in dieci dal 42’ del primo tempoZENICA, 31 MAR - L'Italia non andra' ai Mondiali per la terza volta di fila. Nella finale dei play off ha vinto la ... altoadige.it

+++ FALLIMENTO TOTALE: L’ITALIA NON VA AI MONDIALI PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA. PERDE AI RIGORI IN BOSNIA +++ - facebook.com facebook

Clamoroso: #Italia ancora fuori dal Mondiale. Chissà se dopo il terzo fallimento di fila arriveranno le famose dimissioni e riforme. Oppure tra due giorni tornerà tutto come prima... #BosniaItalia x.com