L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti, ma ha mantenuto bloccate alcune risorse destinate al settore energetico. L’Italia riceve valutazioni positive nelle relazioni con Bruxelles, tuttavia, le somme promesse per il sostegno all’energia rimangono in sospeso. La decisione ha generato tensioni tra i paesi membri, che chiedono chiarimenti e risorse aggiuntive. La questione si inserisce nel dibattito sulle priorità di spesa dell’UE.

Intanto, Giorgia Meloni chiede che al prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 giugno in programma a Bruxelles si parli di regole comuni in tema di vigilanza sanitaria sugli ingressi dalle zone colpite dal virus Ebola, mentre Raffaele Fitto insiste con l’idea di utilizzare per far fronte alla crisi energetica i Fondi di coesione, ovvero le risorse destinate a ridurre i divari economici, sociali e territoriali tra le diverse regioni europee, ma la sua idea non entusiasma: arriva un secco «no» sia dalle stesse regioni dell’Unione che da esponenti politici italiani di maggioranza e opposizione, tra i quali Letizia Moratti di Forza Italia, Enzo Amendola del Pd e Roberto Fico del M5s. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il braccino dell’Ue apre la guerra tra poveri

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GUERRA TRA POVERI.

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