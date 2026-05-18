Bruxelles toglie ai poveri agricoltori europei per dare agli sceicchi | l’ultima beffa dell’Ue

Negli ultimi mesi, sono stati annunciati tagli ai finanziamenti destinati agli agricoltori e agli allevatori europei, mentre nuove risorse vengono assegnate a investitori provenienti da Paesi del Golfo. Questa decisione ha suscitato reazioni di critica tra le associazioni agricole, che accusano Bruxelles di favorire gli interessi di soggetti esterni al continente a discapito delle piccole imprese locali. Le modifiche ai criteri di distribuzione dei fondi pubblici sono state adottate senza consultazioni pubbliche approfondite.

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