Bruxelles toglie ai poveri agricoltori europei per dare agli sceicchi | l’ultima beffa dell’Ue
Negli ultimi mesi, sono stati annunciati tagli ai finanziamenti destinati agli agricoltori e agli allevatori europei, mentre nuove risorse vengono assegnate a investitori provenienti da Paesi del Golfo. Questa decisione ha suscitato reazioni di critica tra le associazioni agricole, che accusano Bruxelles di favorire gli interessi di soggetti esterni al continente a discapito delle piccole imprese locali. Le modifiche ai criteri di distribuzione dei fondi pubblici sono state adottate senza consultazioni pubbliche approfondite.
Finanziamenti agli sceicchi, tagli a contadini e allevatori: è l’ultima beffa firmata da Bruxelles. Mentre gli agricoltori europei protestano contro tagli, vincoli ambientali e costi sempre più alti, emergono nuovi clamorosi dettagli sui finanziamenti europei destinati a società riconducibili alla famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. Una vicenda, per certi versi surreale, che infiamma lo scontro politico a Bruxelles e alimenta polemiche sulla gestione dei fondi agricoli comunitari. Secondo quanto riportato da La Verità, aziende legate alla famiglia Al Nahyan avrebbero ricevuto milioni di euro di contributi agricoli attraverso investimenti in Romania, Spagna e Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
BRUXELLES SOMMERSA DI PATATE: Gli Agricoltori Europei in Rivolta
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