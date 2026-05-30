il borghetto per la storia olimpia marzocca ci prova

Oggi alle 16:30 si disputa la finale playoff del girone B di Prima Categoria tra Borghetto e Olimpia Marzocca, allo stadio Edoardo Carletti di Borghetto di Monte San Vito. La partita rappresenta l’atto conclusivo di questa fase del campionato. Nessuna delle due squadre ha ancora consegnato i dettagli su eventuali variazioni di formazione o arbitri. La sfida si svolge in un solo match, senza andata e ritorno.

È il giorno della finale playoff del girone B di Prima Categoria. Borghetto contro Olimpia Marzocca. Fischio d’inizio oggi all’Edoardo Carletti di Borghetto di Monte San Vito alle ore 16,30. Sfida secca. Il Borghetto, qualificato direttamente alla finale, potrà contare, oltre che sul fattore campo, su due risultati: vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari in virtù della miglior classifica. L’Olimpia Marzocca dovrà vincere come ha fatto in semifinale contro la Passatempese. "Queste sono partite dove il margine di errore è sottile e quindi vince chi è più attento e fisicamente preparato - dice l’allenatore del Borghetto, Cristiano Luchetta (foto) -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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