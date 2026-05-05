L'Olimpia Marzocca ha vinto la partita contro la Filottranese, consolidando così il terzo posto in classifica. La squadra ha ottenuto il successo in un campo difficile e si prepara ora alle prossime sfide. Nel frattempo, il pareggio tra Castelleonese e Argignano ha modificato la posizione delle squadre in classifica, influenzando i piani per le gare successive. La giornata si è conclusa con alcune novità nella zona alta della classifica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Olimpia a prevalere in un campo così ostico?. Perché il pareggio tra Castelleonese e Argignano cambia i calcoli in classifica?. Chi ha sfruttato l'occasione per scalare la zona centrale?. Quali equilibri si sono infranti con i risultati di oggi?.? In Breve Castelleonese e Argignano hanno pareggiato 0-0 nella ventinovesima giornata.. BarbaraMonserra ha battuto lo Staffolo con un punteggio di 1-0.. Le difese solide hanno determinato i risultati della giornata di Prima Categoria.. L’Olimpia Marzocca conquista un successo fondamentale in trasferta contro la Filottranese con il punteggio di 1-0, blindando ufficialmente il terzo posto in classifica nella ventinovesima giornata di Prima Categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpia Marzocca batte Filottranese e blindata il terzo posto

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