Domenico Tedesco è in corsa per diventare il nuovo allenatore del squadra di Bologna, dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Secondo varie fonti, il tecnico tedesco è il candidato preferito per prendere il suo posto. La società ha recentemente comunicato la separazione dall’allenatore precedente, aprendo così una fase di ricerca per il sostituto. Tedesco è considerato il nome più probabile in questa fase di trattative.

Domenico Tedesco, secondo diversi media sportivi, potrebbe essere il prescelto per sedersi sulla panchina del Bologna che ha da poco ufficializzato l’addio di Vincenzo Italiano. Nato a Rossano, in provincia di Cosenza, il 12 settembre 1985, Domenico ha doppio passaporto: italiano e tedesco, in quanto si era trasferito in Germania da bambino assieme alla famiglia. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili dello Stoccarda per poi passare alle giovanili dell’Hoffenheim. In seguito ha fatto un esperienza all’Erzgebirge Aue, club della Sassonia che milita nella terza divisione tedesca. Poi c’è stato lo Schalke 04, lo Spartak Mosca, il Lipsia, la nazionale belga (con cui ha raggiunto gli ottavi di finale agli Europei 2024) e infine il Fenerbahce che lo ha esonerato ad aprile dopo la sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bologna, Domenico Tedesco è il favorito per sostituire Vincenzo Italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è Domenico Tedesco? Carriera, modulo preferito e stile di gioco: tutto sul candidato per sostituire Italiano al Bologna

Napoli, il nuovo allenatore sarà Vincenzo Italiano: il tecnico del Bologna pronto a sostituire Antonio ConteIl Napoli ha deciso di affidare la panchina a Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna.

Temi più discussi: Bologna, due nomi candidati per il post Italiano; Bologna, Tedesco e Di Francesco in pole per la panchina; Bologna, è finita con Italiano: ufficiale la risoluzione consensuale; Torino e Sassuolo, occhi su Aquilani e Abate: come stanno le cose.

È Domenico #Tedesco il prescelto per sostiture Vincenzo #Italiano sulla panchina del #Bologna. Possibile chiusura in giornata per l'ex #Fenerbahçe. #Bolognafc #Fenerbahçe #calciomercato : @DiMarzio x.com

Bologna: Tedesco in pole per il dopo Italiano. In corsa anche Di Francesco e altri treCerto che sarebbe quanto meno curioso se il Bologna dovesse passare da Vincenzo Italiano nato in Germania, a Domenico Tedesco nato in Italia, precisamente a Rossano, in Calabria. Di sicuro nella testa ... corrieredellosport.it

Chi è Domenico Tedesco? Carriera, modulo preferito e stile di gioco: tutto sul candidato per sostituire Italiano al BolognaChi è Domenico Tedesco? Tutto quello che c’è da sapere sul favorito a sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna Dopo la risoluzione consensuale annunciata tra Vincenzo Italiano e il Bolo ... msn.com