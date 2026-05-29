Da Italiano a un calabrese che si chiama Tedesco | il nuovo Bologna riparte dal tecnico di origini rossanesi

Da feedpress.me 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore, poche ore dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Tedesco, originario di Rossano Calabro, è stato già annunciato come prossimo tecnico, mentre l’ufficialità è ancora da formalizzare. La società ha deciso di affidargli la guida della squadra per la prossima stagione, dopo aver concluso le trattative nelle ultime ore. La decisione è stata comunicata ai giocatori e allo staff tecnico.

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Appena un giorno dopo l’addio di Vincenzo Italiano, il Bologna ha già individuato il suo successore. La scelta del club rossoblù è ricaduta su Domenico Tedesco, tecnico dalle profonde radici calabresi, per il quale manca ormai soltanto l’ufficialità. Per certi versi il passaggio di consegne presenta una curiosa coincidenza. Se Italiano è nato a Karlsruhe, in Germania, Tedesco è originario di Rossano, in Calabria, ma è cresciuto fin dall’infanzia ad Aichwald, sviluppando interamente in Germania il proprio percorso umano e calcistico. Dalla Calabria alla Bundesliga A differenza del suo predecessore, che ha alle spalle una lunga carriera da calciatore prima di intraprendere quella da allenatore, Tedesco ha seguito un percorso decisamente diverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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