Il Barcellona fa saltare il banco per Anthony Gordon | operazione da 90 milioni che gela i piani per Bastoni

Il Barcellona ha concluso l'acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle United per circa 90 milioni di euro. La trattativa, rapida e senza intoppi, si è chiusa in breve tempo e rappresenta un investimento significativo per il club catalano. La cessione di Gordon potrebbe influenzare i piani di mercato per un altro giocatore, con i club coinvolti che ora dovranno rivedere le proprie strategie. Nessun dettaglio è stato comunicato su eventuali alternative o modifiche ai piani futuri.

l Barcellona ha virtualmente definito l’acquisto a titolo definitivo di Anthony Gordon dal Newcastle United al termine di una trattativa lampo che sposta radicalmente gli equilibri del mercato europeo. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l’operazione si è conclusa sulla base di una valutazione complessiva vicina ai 90 milioni di euro, una cifra colossale che riflette le rinnovate ambizioni dei catalani ma che genera un immediato effetto domino sugli altri obiettivi in entrata. La spesa record sostenuta per il calciatore britannico complica infatti in maniera forse irreversibile la corsa ad Alessandro Bastoni, il cui nome era stato accostato con insistenza all’ambiente blaugrana nel corso degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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