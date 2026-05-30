Il 41,9% under 25 ha un rapporto malato con il web | cyberstalking e ansia I dati Eurispes

Il 41,9% degli under 25 manifesta un rapporto problematico con il web, secondo i dati Eurispes. Tra le criticità più diffuse ci sono il cyberstalking e l’ansia legata all’uso della rete. I giovani sono la fascia più connessa e allo stesso tempo più vulnerabile ai rischi digitali. La ricerca evidenzia come l’uso eccessivo o scorretto del web possa avere conseguenze sulla salute mentale e sulla sicurezza online di questa fascia di età.

I giovani italiani sono la generazione più connessa e insieme la più esposta ai rischi della rete. Il Rapporto Eurispes 2026 traccia una geografia del disagio digitale che non ha precedenti. Il 41,9 per cento dei 18-24enni definisce il proprio rapporto con il digitale “problematico”. Una quota che scende progressivamente con l’età, ma resta un segnale di allarme per un’intera fascia di popolazione. I numeri della vittimizzazione online parlano chiaro. Il cyberstalking ha colpito il 28,2 per cento degli utenti digitali, con punte del 35,6 per cento tra i 25-34enni. La violazione della privacy riguarda il 19,7 per cento degli italiani, ma sale al 39,2 per cento nella fascia 18-24 anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Intelligenza artificiale e scuola: l’81% dei giovani la usa già. Rimpianto anni ’90: gli italiani non credono più nel futuro. I dati del rapporto Eurispes

Il caso Tortora racconta il rapporto malato tra opinione pubblica e giustiziaIl caso Tortora riguarda la vicenda giudiziaria di un uomo coinvolto in un procedimento penale che si è concluso con la sua condanna e successiva...