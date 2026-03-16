il caso tortora racconta il rapporto malato tra opinione pubblica e giustizia

Il caso Tortora riguarda la vicenda giudiziaria di un uomo coinvolto in un procedimento penale che si è concluso con la sua condanna e successiva assoluzione. La storia è diventata oggetto di discussione pubblica e politica durante una campagna referendaria, attirando l’attenzione su come giudizi e opinioni possano influenzare i processi e le percezioni della giustizia. La vicenda ha suscitato dibattiti su rapporti tra opinione pubblica e sistema giudiziario.

La tragica parabola giudiziaria di Enzo Tortora è stata uno dei temi ricorrenti di una, peraltro dimenticabile, campagna referendaria. Opportunamente, la nuova rete HBO Max ha esordito trasmettendo la serie girata da Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni efficace e dolente interprete del presentatore. Il film è all’altezza della bravura del regista, che ha saputo toccare vette di assoluta drammaticità nelle sequenze sul carcere e di stralunata, macabra ferocia in altre, come quella dei pentiti che cantano Albano e Romina seguendo comodamente il Festival di Sanremo dentro la stessa caserma nella quale venivano loro accordati trattamenti di favore e la possibilità di concordare le accuse contro lo sventurato imputato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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