Il 30% dei docenti usa IA almeno a settimana Ma un terzo non sa cosa comporta sul copyright Ricerca AIE

Il 30% dei docenti utilizza l’intelligenza artificiale almeno una volta alla settimana, secondo una ricerca AIE. Tuttavia, un terzo di loro non conosce le implicazioni sul copyright legate all’uso di queste tecnologie. L’adozione dell’IA nelle scuole italiane è ormai diffusa, senza grandi annunci, e coinvolge una parte significativa degli insegnanti. In classe, l’intelligenza artificiale si è integrata nelle attività quotidiane, passando dall’ambito sperimentale a un elemento consolidato nel lavoro didattico.

In classe l’intelligenza artificiale non è più un esperimento da laboratorio pedagogico. È già entrata, senza molto rumore, nelle abitudini quotidiane di una parte consistente degli insegnanti italiani. Lo rivela l’indagine “Il valore del libro di testo nella didattica d’aula e nello studio a casa. Quando l’IA entra in classe”, condotta dall’Ufficio studi dell’AIE su un campione rappresentativo di 3.399 docenti di primaria e secondarie. Il dato di partenza è chiaro: un terzo degli insegnanti (il 33% esatto, sommando chi la usa “tutti i giorni” e “qualche volta alla settimana”) dichiara di utilizzare già strumenti di IA nell’attività didattica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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