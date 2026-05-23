Prodi ha partecipato al Festival dell’Economia e ha commentato la posizione dell’Europa rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Ha affermato che l’Europa ha una forte capacità industriale e un PIL vicino a quello degli Stati Uniti, ma si comporta come se fosse subordinata agli Stati Uniti sotto Trump. Inoltre, ha detto che l’Europa non sa come muoversi di fronte alla Cina.

“Il problema siamo noi europei, che abbiamo una capacità industriale straordinaria, un Pil di poco inferiore a quello americano: ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi”. Così l’ex premier Romano Prodi al Festival dell’economia di Trento, sottolineando che l’ultimo incontro della Commissione Ue con la Cina “è durato un giorno solo perché non sapevamo cosa dire”. “Oggi con la Cina abbiamo un potere, ma fra qualche anno l’Europa conterà meno”, aggiunge. “La vera frase di Tucidide da citare è che il mondo è fatto così, i potenti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono quello che possono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prodi al Festival dell’Economia: “L’Europa si comporta come serva di fronte a Trump e non sa cosa fare davanti ai cinesi”

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