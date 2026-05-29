Il manuale scolastico non molla la presa | lo usa il 99% dei docenti e a casa piace anche di più Ricerca AIE

Potrebbe sembrare un paradosso: in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale genera riassunti in tempo reale e le piattaforme digitali moltiplicano i contenuti, gli insegnanti italiani continuano a fare affidamento su uno strumento che ha più di un secolo di vita. E invece i numeri raccontano una realtà senza ambiguità. Il libro di testo – nella sua versione cartacea o, nella stragrande maggioranza dei casi, abbinata a materiali digitali – viene utilizzato per sviluppare le lezioni in aula dal 99% dei docenti. Lo rivela l’indagine “Il valore del libro di testo nella didattica d’aula e nello studio a casa. Quando l’IA entra in classe”, condotta dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori su un campione rappresentativo di 3. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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