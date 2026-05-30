Il 143° Derby italiano di Galoppo per la prima volta a Milano

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 143° Derby italiano di galoppo si terrà per la prima volta a Milano, invece che a Capannelle. La gara si svolgerà nello storico impianto milanese, segnando un cambiamento significativo nella tradizione. La modifica riguarda la location, con l’evento che si sposta dalla tradizionale sede capitolina a quella meneghina. La data dell’evento e altre specifiche non sono ancora state comunicate.

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Per la prima volta nella storia italiana del galoppo, il Derby sarà corso nello storico impianto meneghino anziché a Capannelle. Un evento che deve esser vissuto come rinascita e senza alcun rimpianto. Il 2 giugno nessuna critica e solo tanto orgoglio. La giornata del Derby con tutto il suo palinsesto sarà disputata a Milano e il management dell’ippodromo ha preparato l’evento nei minimi dettagli. Il “143° Derby Italiano” (GR2), il “Presidente della Repubblica” (GR3), oltre al “Premio Carlo d’Alessio”, all’”Alessandro Perrone”, al “Mauro Sbarigia” e al “Premio Tudini” scandiranno il pomeriggio e saranno accompagnati da musica, animazione ed attività per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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