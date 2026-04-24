Il galoppo italiano celebra quest’anno i suoi 199 anni di storia. La Toscana ha avuto un ruolo fondamentale in questa evoluzione, con la Corsa dell’Arno considerata la competizione più antica nel panorama ippico nazionale. Questa corsa rappresenta un punto di riferimento storico per il settore e testimonia l’importanza della regione nel mantenere vivo il patrimonio delle corse a cavallo in Italia.

La Toscana ha contribuito in maniera decisiva alla costruzione dell’ippica nazionale, la Corsa dell’Arno, infatti, è la competizione più antica del nostro galoppo. Correva l’anno 1827 quando un gruppo di gentiluomini anglosassoni misero in scena la prima corsa omologata con tanto di iscrizioni e montepremi. Il primo a vincerla fu Riber di Mister Bering. Da allora è andata in onda per altre 197 volte e il 25 aprile sarà la 199esima volta. Una pillola di storia che cozza con il presente, e qui sarebbero tante le cose da scrivere ma forse non ne vale la pena o forse sì. Optiamo per la seconda ipotesi perché crediamo sempre in una rinascita e se...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il glorioso galoppo italiano compie 199 anni

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