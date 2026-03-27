Basket Eurolega | il derby italiano è di Milano e spera ancora nel Play-in

Nella 34ª giornata di Eurolega, Milano ha battuto Bologna con il punteggio di 103-87. La partita si è disputata tra l’EA7 Milano e la Virtus Segafredo Bologna. La squadra di coach Poeta ha ottenuto la vittoria, cercando di mantenere vive le possibilità di qualificazione al Play-in. La sfida si è svolta in Italia, con Milano che ha conquistato il successo nel derby nazionale.

Milano, 26 marzo 2026 – Il derby italiano di Eurolega fra l’EA7 Milano e la Virtus Segafredo Bologna, valido per la 34° giornata della stagione regolare, se lo aggiudica la compagine di coach Poeta che si impone per 103-87 provando a tener vive le chance di accedere al Play-in. Un concreto Zach Leday autore di 19 punti è il trascinatore dei lombardi che sfruttano un’eccellente serata al tiro dalla lunga distanza (1434). Da applausi anche il contributo di Quinn Ellis (18) a cui aggiunge sei assist con 710 al tiro. I felsinei provano a tener aperto il confronto, l’Olimpia la chiude nel quarto periodo. Sono i lunghi biancorossi a dare la prima scossa al match: dalle mani di Leday e Nebo scaturisce il 9-0 con cui viene decretato il primo tentativo di allungo nella partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: il derby italiano è di Milano e spera ancora nel Play-in Articoli correlati LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: derby italiano di medio-bassa classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 34° turno di... LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: il derby italiano può dare un’impronta alla stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket Eurolega il derby italiano è di... Temi più discussi: Basket, domani si gioca il secondo derby stagionale in Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna; Virtus, domani il Derby d'Italia di Eurolega. Ivanovic: Vogliamo invertire il trend delle ultime due partite; Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega: il derby d'Italia in Europa per l'ultima chiamata play-in dei biancorossi; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati. Basket, Eurolega: il derby italiano è di Milano e spera ancora nel Play-inMilano, 26 marzo 2026 – Il derby italiano di Eurolega fra l’EA7 Milano e la Virtus Segafredo Bologna, valido per la 34° giornata della stagione regolare, se lo aggiudica la compagine di coach Poeta ch ... sport.quotidiano.net L'Olimpia travolge la Virtus nel derby di Eurolega e resta in corsa per i play-inLa 33a giornata dell'Eurolega si tinge dei colori dell'EA7 Emporio Armani Milano, che fa suo il derby italiano e riscatta quel doppio ko consecutivo contro la Virtus Bologna. Gli emiliani vengono nett ... msn.com «È STATA UNA MIA DECISIONE» Dusko Ivanovic commenta la sconfitta contro l'Olimpia Milano e la decisione di non fare rientrare Carmen Edwards nel secondo tempo. Così Dusko: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-ivanovic-edw facebook Match decisivo per la Magnolia @LegaBasketA Basket femminile. Stasera la Magnolia Campobasso giocherà gara due dei quarti di finale dei playoff di serie A1 contro le Panthers Roseto #IoSeguoTgr x.com