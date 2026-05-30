Ieri si è svolto un vertice presso il centro sportivo, durante il quale sono stati discussi vari aspetti legati alla prossima stagione. Il presidente ha sottolineato la necessità di azioni concrete in risposta ai falliti acquisti di portieri e difensori, specificando l’urgenza di miglioramenti. L’allenatore ha invece espresso la volontà di rafforzare la squadra con almeno cinque acquisti di livello, senza indicare ancora nomi precisi.

di Luca Fioretti Il patron chiede concretezza dopo i mancati arrivi di Alisson e Robertson. Spalletti aspetta almeno cinque colpi di spessore per la sua Juve. Il tempo delle riflessioni è scaduto: la Juventus deve agire. Ieri è andato in scena un delicato vertice di mercato tra John Elkann, l’ad Damien Comolli e Luciano Spalletti. Il numero uno di Exor ha incontrato i vertici per fare il punto della situazione, mandando un messaggio chiaro: serve totale concretezza. Il patron stando a quanto riportato da Tuttosport non ha gradito i fallimenti operativi, chiedendo spiegazioni dopo i clamorosi e mancati arrivi di Alisson e Andrew Robertson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ieri vertice alla Continassa: dal piano stilato da Elkann alle richieste di Spalletti: dettagli e retroscena

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