La Juventus sta puntando su giocatori italiani per rafforzare la rosa, con l’obiettivo di tornare a essere competitiva. Tra i nomi più discussi ci sono Scalvini e Kayode, considerati elementi chiave nel progetto di ricostruzione del team. La società ha già preparato un piano dettagliato per rafforzare l’organico con calciatori provenienti dal nostro campionato, cercando di valorizzare i talenti nazionali e di riproporre un’identità più italiana all’interno della squadra.

di Luca Fioretti Juve sempre più all’italiana, la dirigenza punta su Scalvini e Kayode per ricostruire quel gruppo di calciatori nazionali che ha fatto la storia del club. La strategia de la dirigenza è chiara: ricostruire una Juventus all’italiana partendo da un solido zoccolo duro nazionale. La volontà di tornare vincenti passa dal recupero dell’identità che ha caratterizzato i cicli di maggior successo del passato. In quest’ottica, il profilo di Giorgio Scalvini è la priorità assoluta per la difesa. Il difensore bresciano piace moltissimo a Spalletti, che ne apprezza la pulizia tecnica e la duttilità. I contatti con l’Atalanta hanno confermato che l’affare è possibile, sebbene la richiesta economica sia di 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve sempre più all’italiana: da Scalvini a Kayode, alla Continassa hanno già stilato il piano per tornare vincenti! Le idee

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