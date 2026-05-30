Ieri in Campania | caso di revenge porn 50enne arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in Campania con l’accusa di revenge porn. La polizia ha sequestrato il cellulare dell’indagato, che avrebbe diffuso immagini intime di una donna senza il suo consenso. L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio. La vittima ha presentato denuncia, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità delle parti coinvolte.