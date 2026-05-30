Ieri in Campania | caso di revenge porn 50enne arrestato
Un uomo di 50 anni è stato arrestato in Campania con l’accusa di revenge porn. La polizia ha sequestrato il cellulare dell’indagato, che avrebbe diffuso immagini intime di una donna senza il suo consenso. L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio. La vittima ha presentato denuncia, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità delle parti coinvolte.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 29 maggio 2026. Avellino – Non ce l’ha fatta Sakil, il giovane operaio di 26 anni originario del Bangladesh rimasto gravemente ferito domenica sera durante un incidente avvenuto nell’area delle giostre di Lioni, in provincia di Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Il Comune di Ceppaloni torna all’attacco sulla vicenda del “Museo delle Streghe”, l’opera pubblica finanziata con oltre 829mila euro e mai realmente restituita alla comunità. (LEGGI QUI) Caserta – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Multi SubThe Weakest Emperor Became the Strongest Tyrant!
Notizie e thread social correlati
Nocera Superiore, arrestato 50enne: accuse di stalking, estorsione e revenge pornUn uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Nocera Superiore con l’accusa di stalking, estorsione e revenge porn.
Revenge Porn ai danni della ex, 50enne arrestato nel SalernitanoUn uomo di 50 anni è stato arrestato nel Salernitano dai carabinieri di Nocera Superiore.
Temi più discussi: 1mattina News - Padre Pio, il caso della lacrima sul volto della statua a Macerata Campania - Video; Dirigenza infermieristica, alla Federico II graduatorie disponibili ma assunzioni ferme; Campania, ballottaggio in 10 comuni. Sorrento è un caso: elettori in fuga dopo l’inchiesta tangenti; Elezioni, in Campania si vota in 88 Comuni.
Ieri in Campania: tragedia ad Avellino, intanto Mastella parla del caso Santamaria facebook
Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) / Posts / X x.com
Comunali, Campania in controtendenza: affluenza quasi 6 punti sopra la media nazionaleAlle 23 di ieri votanti al 52 per cento rispetto al 46,31 in Italia. Fa meglio solo l’Umbria con il 55,46. A Pompei e Portici elettori denunciati per le foto ... napoli.repubblica.it
Campania, il caso del netturbino con il fac-simile delle schede elettorali e dell’uomo fermato vicino al seggio con 1600 euro in contantiDue persone in sella a due scooter sono stati fermati e perquisiti dai Carabinieri a Casandrino, piccolo comune ... blitzquotidiano.it