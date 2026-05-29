revenge porn ai danni della ex 50enne arrestato nel salernitano

Un uomo di 50 anni è stato arrestato nel Salernitano dai carabinieri di Nocera Superiore. L’accusato è stato rinchiuso in carcere con l’accusa di Revenge Porn, atti persecutori e violenza sessuale. Le indagini hanno portato alla sua cattura dopo che sono state segnalate le sue condotte nei confronti di un’ex partner. Le accuse riguardano la diffusione di immagini intime senza consenso, minacce e aggressioni. La misura restrittiva è stata disposta in seguito alle risultanze investigative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Viene contestato anche il reato di Revenge Porn al 50enne arrestato e messo in carcere dai carabinieri di Nocera Superiore, ritenuto inoltre responsabile di atti persecutori e violenza sessuale. Dalle indagini dei militari, coordinate dalla Procura, è emerso che custodiva video sessualmente espliciti della vittima, la sua ex compagna. L’arrestato, legato alla ex dal 2023 allo scorso maggio, dopo la fine della loro relazione ha iniziato a minacciarla di morte e a molestarla costringendola finanche ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di pubblicare i video. Non solo. Si sarebbe anche fatto consegnare somme di denaro – cospicue – per farla rientrare in possesso delle immagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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