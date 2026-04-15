Durante il Forum Information Technology 2026 a Milano, il direttore dell’innovazione digitale di un’azienda ha illustrato le sfide che le imprese devono affrontare con l’avvento dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica. L’evento ha messo in luce le priorità tecnologiche delle aziende italiane, con particolare attenzione alle nuove minacce e alle soluzioni da adottare per proteggere i sistemi e i dati.

Durante l’edizione 2026 del Forum Information Technology tenutosi a Milano, le priorità tecnologiche delle imprese sono emerse con chiarezza attraverso l’intervento di Brugnoli, direttore dell’innovazione digitale presso WeAreProject. Al centro del dibattito organizzato da Comunicazione Italiana, il si è concentrato sul legame tra evoluzione tecnica e capitale umano, identificando nell’intelligenza artificiale e nella sicurezza informatica i due pilastri su cui si sta strutturando la risposta del tessuto produttivo. L’integrazione dell’IA tra efficienza e identità professionale. Le aziende oggi non cercano una sostituzione tecnologica, ma un inserimento armonico dei nuovi sistemi algoritmici nei processi esistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e Cyber Security: le nuove sfide per il futuro delle imprese

AI, IoT e Sicurezza Digitale: le nuove sfide tra Comunicazione, Privacy e Data Leak

"Cyber, digitalizzazione e IA: il futuro dello pneumatico è già presente". Misani e le nuove frontiere dell'innovazione PirelliPassione che fa brillare ancora gli occhi, visione condita dalla pragmaticità e lungimiranza unita alla competenza.

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