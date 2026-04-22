L’Italia fanalino di coda in Europa | solo il 20% usa l’IA ma non è colpa degli anziani E l’uso sul lavoro è ancora più arretrato | cosa può fare la scuola

In Italia, soltanto il 20% delle persone utilizza l’intelligenza artificiale, posizione tra le ultime in Europa. L’uso dell’IA sul lavoro è ancora molto limitato, con poche aziende che integrano questa tecnologia nelle loro attività. Dopo tre anni dal debutto di ChatGPT, l’IA generativa si è consolidata come uno strumento importante per governi e grandi imprese, lasciando alle spalle la fase di semplice curiosità tecnologica.

A tre anni dal lancio di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa ha smesso di essere una curiosità tecnologica per diventare uno strumento centrale nelle strategie di governi e grandi imprese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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