Il Papa ha incontrato rappresentanti di Anthropic, una società di intelligenza artificiale, per discutere di etica e lavoro. Durante l'incontro sono state sollevate domande sulla compatibilità tra le attività di lobbying politico dell’azienda e i principi etici della Chiesa. Si è anche parlato dei settori professionali più a rischio di sostituzione da parte dei modelli di IA sviluppati da Anthropic.

? Domande chiave Come può Anthropic conciliare il lobbying politico con l'etica del Papa?. Quali professioni rischiano davvero la sostituzione con i modelli di Anthropic?. Perché gli investimenti infrastrutturali di Anthropic contrastano con l'enciclica vaticana?. Chi guadagna davvero dal dialogo tra il Vaticano e i colossi tecnologici?.? In Breve Anthropic ha investito 1,6 milioni di dollari in lobbying nel primo trimestre 2026.. Epoch AI rileva che il 20% dei lavoratori USA subisce l'automazione IA.. Anthropic ha promesso 50 miliardi di dollari per infrastrutture digitali energivore.. Dario Amodei affronta battaglie legali con l'amministrazione Trump per restrizioni militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e Vaticano: dubbi sul dialogo tra Papa e Anthropic sul lavoro

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