IA e Vaticano | la nuova enciclica Magnifica punta su Anthropic

? Domande chiave Perché il Vaticano ha scelto proprio Anthropic tra i giganti tecnologici?. Come può la Constitutional AI rispondere ai dilemmi etici della Chiesa?. Chi è Christopher Olah e perché è fondamentale per questa alleanza?. Quali norme concrete nasceranno dall'incontro tra algoritmi e dottrina religiosa?.? In Breve Christopher Olah di Anthropic collaborerà con la Santa Sede per l'enciclica Magnifica.. Robert Francis Prevost coordina la partecipazione di Anthropic ai dibattiti vaticani.. La collaborazione tra Chiesa e aziende tecnologiche è iniziata nel 2020 con Rome Call.. Anthropic è nata nel 2021 dalla scissione interna avvenuta presso OpenAI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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