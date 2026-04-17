Questo venerdì si terrà un incontro tra i rappresentanti di Anthropic e il Pentagono presso la Casa Bianca, con l’obiettivo di risolvere una disputa di lunga data riguardante il modello di intelligenza artificiale Mythos. Dario Amodei, a capo di Anthropic, incontrerà Susie Wiles, incaricata dal Dipartimento della Difesa, per discutere le questioni legate allo sviluppo e all’uso di questa tecnologia. La discussione si inserisce in un contesto di crescente interesse per i rapporti tra settore civile e militare nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Dario Amodei, il vertice di Anthropic, incontra questo venerdì Susie Wiles presso la Casa Bianca per cercare di risolvere lo stallo durato mesi con il Pentagono. Al centro della trattativa c’è Mythos, un nuovo modello di intelligenza artificiale capace di superare le difese informatiche, una tecnologia che l’amministrazione federale sta valutando se sia troppo preziosa per essere rifiutata. La sfida tra sicurezza nazionale e sovranità tecnologica. Il conflitto tra l’azienda produttrice del software e il Dipartimento della Guerra è esploso quando Amodei ha negato l’accesso illimitato al proprio modello avanzato, portando Anthropic a intentare una causa legale contro il governo statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e Difesa: il duello tra Anthropic e il Pentagono sul modello Mythos

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