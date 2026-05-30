? Punti chiave Come può un algoritmo vedere ciò che l'occhio umano ignora?. Quali pattern visivi permettono all'IA di identificare le lesioni invisibili?. Chi deciderà la diagnosi finale tra medico e algoritmo digitale?. Come cambieranno i protocolli di screening ospedaliero con questa tecnologia?.? In Breve Algoritmi integrano analisi istologica campioni bioptici e immagini entero-RMN o entero-TC.. Tecnologia riduce errori valutando oggettivamente livelli infiammazione per terapie personalizzate.. Supporto decisionale potenzia diagnosi precoce aree a rischio neoplastico per pazienti.. Nuovi protocolli ospedalieri per screening standard in arrivo nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e endoscopia: nuovi algoritmi scovano le lesioni invisibili

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