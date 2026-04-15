IA e Sole | nuovi modelli virtuali scovano segreti magnetici rari

Ricercatori del Southwest Research Institute hanno creato un sistema che combina tre modelli di apprendimento automatico per simulare macchie solari con caratteristiche fisiche autentiche. Questa innovazione permette di scoprire in modo più dettagliato i segreti magnetici di queste aree solari. Le simulazioni sono state utilizzate per analizzare proprietà rare e complesse delle macchie sul Sole, senza coinvolgere dati reali in tempo reale.

Ricercatori guidati dal Southwest Research Institute (SwRI) hanno sviluppato un sistema basato sull’integrazione di tre modelli di apprendimento automatico per generare simulazioni di macchie solari dotate di proprietà fisiche reali. Questi dati sintetici vengono ora utilizzati come parametri di ricerca per individuare corrispondenze magnetiche estremamente rare all’interno di vasti archivi di osservazioni solari, secondo quanto riportato su The Astrophysical Journal Supplement Series. L’intelligenza artificiale come strumento di interrogazione scientifica. Il superamento del concetto di intelligenza artificiale intesa come semplice produttore di dati artificiali segna un cambio di paradigma nella gestione delle informazioni astrofisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e Sole: nuovi modelli virtuali scovano segreti magnetici rari Farmaci digitali: l’Europa punta sui modelli virtuali per i testL’Agenzia europea dei medicinali ha dato il via a una consultazione pubblica che punta a trasformare radicalmente i protocolli di ricerca... YouTube apre agli avatar IA: creator sempre più virtualiIl prossimo YouTube Short potrebbe non mostrare più il volto vero del suo autore.