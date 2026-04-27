? Cosa sapere John Oliver analizza i rischi dei chatbot basati su algoritmi durante Last Week Tonight.. L'assenza di protocolli di sicurezza espone i giovani a contenuti sessuali e crisi psichiche.. John Oliver ha aperto un dibattito serrato sulla natura dei chatbot di intelligenza artificiale, evidenziando come l’efficienza nel redigere comunicazioni elettroniche possa nascondere un costo umano e sociale estremamente elevato per la collettività. Durante l’ultima puntata di Last Week Tonight, il conduttore ha dedicato una mezz’ora di analisi ai lati oscuri delle applicazioni basate su IA. Il fulcro della riflessione riguarda il divario tra la percezione di questi strumenti come semplici assistenti o compagni di intrattenimento e la realtà di algoritmi privi di protezioni adeguate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chatbot e pericoli invisibili: l’allarme sui rischi dei nuovi algoritmi

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