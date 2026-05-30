I single devono ordinare per 2 | è polemica contro i ristoranti di Seoul che accettano solo coppie

Notizia in breve

A Seoul, diversi ristoranti non accettano clienti singoli e richiedono il pagamento per due persone anche se si è da soli. Questa politica ha suscitato polemiche tra i clienti che si sono trovati in difficoltà nel tentativo di cenare. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali sanzioni o regolamenti ufficiali riguardo a questa pratica. La questione riguarda principalmente locali che adottano questa misura come politica interna, lasciando i clienti single con poche alternative.