I single devono ordinare per 2 | è polemica contro i ristoranti di Seoul che accettano solo coppie
A Seoul, diversi ristoranti non accettano clienti singoli e richiedono il pagamento per due persone anche se si è da soli. Questa politica ha suscitato polemiche tra i clienti che si sono trovati in difficoltà nel tentativo di cenare. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali sanzioni o regolamenti ufficiali riguardo a questa pratica. La questione riguarda principalmente locali che adottano questa misura come politica interna, lasciando i clienti single con poche alternative.
A Seoul, in Corea del Sud, sono molti i ristoranti che accettano solo coppie. Rifiutano i clienti single, a meno che non accettino di pagare per due. La cosa naturalmente sta generando non poche polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Pechino Express 2026: tra le reazioni esagerate di Gaia De Laurentiis e il colpo basso dei Comedian, le coppie devono prendersi meno sul serio. Ed è per questo che i Creator ci mancherannoNella seconda puntata di Pechino Express 2026, Gaia De Laurentiis ha reagito in modo esagerato a una situazione, mentre i Comedian hanno sferrato un...
Da Davidino, a cena nella capitale dei single: “Basta coppie a sorteggio. La gente chiede lunghe tavolate”A Milano, un ristorante a Davidino registra un numero superiore di donne rispetto agli uomini nelle prenotazioni serali.