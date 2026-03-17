A Milano, un ristorante a Davidino registra un numero superiore di donne rispetto agli uomini nelle prenotazioni serali. Durante una cena tra single, un gestore ha commentato che la maggior parte delle clienti sono donne, ma si è chiesto se le disdette possano essere legate a un senso di imbarazzo. La richiesta principale dei clienti riguarda tavolate lunghe e incontri più informali, evitando le tradizionali coppie sorteggiate.

Milano – “Abbiamo più donne che uomini prenotati”. “Ma non è che alla fine le donne disdicono perché si vergognano e ci ritroviamo con troppi uomini?”. Dialogo durante l’organizzazione della serata “ Diversamente single“ promossa nel ristorante “Da Davidino“ di Davidino Marsili, imprenditore cinquantaduenne romano, a Milano dal 1999. Nel locale di via Fratelli Bronzetti propone serate a tema tra cui questa dedicata ai “non accoppiati“ che desiderano fare conoscenze. Delle perle rare oppure no, nella città in cui il 57% dei nuclei familiari è composto da una sola persona? Lunedì prossimo, 23 marzo, ci sarà il terzo appuntamento. Questi appuntamenti sono degli speed date? “No. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Davidino, a cena nella capitale dei single: “Basta coppie a sorteggio. La gente chiede lunghe tavolate”

Articoli correlati

A Milano la cena per single (con psicologo) tra piatti romani e ironia: “Diversamente Single” da Davidino il 23 febbraioUna serata fuori dagli schemi, dedicata a chi è single e ha voglia di rimettersi in gioco con leggerezza, convivialità e un buon piatto della...

Leggi anche: San Valentino? Sì, ma da single: le coppie vip che si sono lasciate nell’ultimo anno

Contenuti e approfondimenti su Da Davidino a cena nella capitale dei...

Discussioni sull' argomento Davidino Marsili: dal DJ set ai ristoranti romani di Milano; La nuova grammatica della cucina italiana: Jessica Rosval e Davide Guidara insieme a Casa Maria Luigia; Jessica Rosval e Davide Guidara: umami di fuoco Al Gatto Verde; Chef Davide Oldani omaggia il Duomo con la colomba di Pasqua per la Veneranda Fabbrica.

Da Davidino, a cena nella capitale dei single: Basta coppie a sorteggio. La gente chiede lunghe tavolateMilano – Abbiamo più donne che uomini prenotati. Ma non è che alla fine le donne disdicono perché si vergognano e ci ritroviamo con troppi uomini?. Dialogo durante l’organizzazione della serata ... ilgiorno.it

Alla Sala Trionfini presentazione del libro Metodo Montenegro di Davide Davidino Montenegro - facebook.com facebook