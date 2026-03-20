Nella seconda puntata di Pechino Express 2026, Gaia De Laurentiis ha reagito in modo esagerato a una situazione, mentre i Comedian hanno sferrato un colpo basso durante la gara. Le coppie partecipanti sembrano aver bisogno di rilassarsi un po' di più, e i Creator, che hanno lasciato il programma, sono stati al centro di alcune discussioni. La puntata ha mostrato momenti di tensione e confronti tra i concorrenti.

Le cose tra le due sono però degenerate più avanti, quando Agnese, parlando sempre del Malus inflitto loro dai Raccomandati, ha scherzato dicendo che sua madre che ora li reputa carini fino al giorno prima li avrebbe mandati a quel paese: espressione che ha portato De Laurentiis a prendersela un po' troppo perché è vero che non li ha mai mandati male, ma è anche vero che quella di Agnese era un modo di dire atto a indicare che, fino a poco tempo prima, Gaia non aveva preso bene quella penalità. Invece, niente: tanta (troppa) pesantezza di cui si fanno portabandiera anche i Rapper, che non hanno perdonato le Albiceleste per aver chiamato Tony 2Milli, «figlio de p*ta», un'espressione che, hanno spiegato le Albiceleste, in Argentina non si utilizza in modo malevolo ma come un modo per definire qualcuno di spigoloso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pechino Express 2026: tra le reazioni esagerate di Gaia De Laurentiis e il colpo basso dei Comedian, le coppie devono prendersi meno sul serio. Ed è per questo che i Creator ci mancheranno

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