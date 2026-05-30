I rappresentanti sindacali sono entrati in azione all’ospedale Pio XI, occupando i locali del reparto. La protesta è partita in risposta alle difficoltà burocratiche che ostacolano il funzionamento del personale sanitario. I sindacalisti hanno chiesto incontri con le autorità per affrontare le questioni legate alle procedure e alle risorse. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione sulla situazione interna alla struttura.

Quando la burocrazia del welfare diventa un labirinto invalicabile, l’unica soluzione è fare squadra. E così a Desio i sindacati salgono in cattedra per trasformare gli operatori sanitari in vere e proprie bussole per i cittadini più vulnerabili. L’auditorium dell’ospedale Pio XI ha ospitato un’inedita e partecipata giornata di formazione congiunta promossa da Asst Brianza, che ha visto i funzionari e gli esperti dei patronati di Cgil Monza e Brianza e Cisl Monza Brianza Lecco vestire i panni dei docenti per istruire assistenti sociali, infermieri ed educatori sulle giungle normative di pensioni, invalidità civile, Legge 104 e sulle di pratiche di immigrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I sindacati in cattedra all’ospedale Pio XI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Segni. Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI nella Cattedrale verrà presentata la storia della chiesetta di “Campazzano”Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI della Cattedrale si terrà la presentazione dedicata alla storia della chiesetta di “Campazzano”.

Rivoluzione tecnologica al Pio XI. La chirurgia del futuro è già realtà. La svolta grazie a 400 benefattoriLa sala operatoria dell'ospedale di Desio ha adottato la chirurgia robotica, ora parte integrante delle procedure cliniche.

Argomenti più discussi: I sindacati in cattedra all’ospedale Pio XI; I sindacati salgono in cattedra.

Vertenza ospedale San Pio, i sindacati 'martedì incontro con Parolin'Il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, in visita a San Giovanni Rotondo martedì 5 maggio in occasione dei 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale voluto da ... ansa.it

Sindacati, 'personale ospedale San Pio chiede 5 milioni di arretrati'Circa un migliaio di decreti ingiuntivi per il recupero di adeguamenti contrattuali mai pagati, per una cifra che sfiorerebbe i cinque milioni di euro, saranno depositati lunedì presso il tribunale ... ansa.it