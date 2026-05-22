Segni Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI nella Cattedrale verrà presentata la storia della chiesetta di Campazzano
Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI della Cattedrale si terrà la presentazione dedicata alla storia della chiesetta di “Campazzano”. L’evento si svolge in un luogo di rilievo e sarà un’occasione per approfondire le origini e gli aspetti storici di questa struttura religiosa. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative che coinvolgono il patrimonio locale e mira a condividere con il pubblico le vicende legate a questa testimonianza architettonica.
Cronache Cittadine SEGNI – Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI nella Cattedrale verrà presentata la storia della chiesetta di “Campazzano” L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Sullo stesso argomento
Segni. Mezzo secolo di storia per il “Coro Giovanile di Segni”. Si festeggia Sabato 11 Aprile alle ore 19 in Cattedrale con un fantastico Concerto GiubilareLe tante esibizioni: Roma, Firenze, la Francia, Matera, Monaco di Baviera e Vienna, il gemellaggio con il Coro ungherese di Salgotarjan, e poi...
Leggi anche: Segni. Concerto in Cattedrale Domenica 17 Maggio alle 18,45 per il 50mo anniversario del Collegium Musicum Signinum