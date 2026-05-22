Segni Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI nella Cattedrale verrà presentata la storia della chiesetta di Campazzano

Da cronachecittadine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 alle 17 nel Salone Pio XI della Cattedrale si terrà la presentazione dedicata alla storia della chiesetta di “Campazzano”. L’evento si svolge in un luogo di rilievo e sarà un’occasione per approfondire le origini e gli aspetti storici di questa struttura religiosa. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative che coinvolgono il patrimonio locale e mira a condividere con il pubblico le vicende legate a questa testimonianza architettonica.

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