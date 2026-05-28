Rivoluzione tecnologica al Pio XI La chirurgia del futuro è già realtà La svolta grazie a 400 benefattori
La sala operatoria dell'ospedale di Desio ha adottato la chirurgia robotica, ora parte integrante delle procedure cliniche. Questa tecnologia permette di eseguire interventi finora impossibili, offrendo maggiore precisione e nuove opzioni terapeutiche. La trasformazione è stata possibile grazie a un finanziamento di 400 benefattori. La novità riguarda principalmente il miglioramento delle tecniche chirurgiche e l’ampliamento delle possibilità di cura per i pazienti.
La sala operatoria del Pio XI di Desio cambia pelle e accelera verso il futuro. La chirurgia robotica, ormai integrata nel percorso clinico di Asst Brianza, sta aprendo scenari terapeutici inediti: interventi mai eseguiti prima, più precisione e soprattutto nuove possibilità di cura per i pazienti. Una trasformazione che vanta già certi numeri: oltre 190 operazioni effettuate e un programma che si sta stabilizzando come parte strutturale dell’attività ospedaliera. Dietro questa rivoluzione tecnologica c’è un percorso iniziato quattro anni fa, quando l’idea di dotare l’ospedale di un sistema di ultima generazione sembrava economicamente fuori portata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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