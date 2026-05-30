I Raggisolaris ripartono da coach Pansa Si cerca un dirigente Fragonara verso Forlì

Notizia in breve

I Raggisolaris hanno confermato l’allenatore Pansa per la prossima stagione. La società sta cercando un nuovo dirigente. Nel frattempo, uno dei membri dello staff, Fragonara, si sta avvicinando a un club di Serie A2. La squadra e la società stanno preparando le strategie per la stagione futura, coordinando le attività e le assunzioni. La società si sta concentrando sul rafforzamento del roster e sulla stabilità organizzativa.