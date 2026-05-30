I Raggisolaris ripartono da coach Pansa Si cerca un dirigente Fragonara verso Forlì
I Raggisolaris hanno confermato l’allenatore Pansa per la prossima stagione. La società sta cercando un nuovo dirigente. Nel frattempo, uno dei membri dello staff, Fragonara, si sta avvicinando a un club di Serie A2. La squadra e la società stanno preparando le strategie per la stagione futura, coordinando le attività e le assunzioni. La società si sta concentrando sul rafforzamento del roster e sulla stabilità organizzativa.
Tra squadra e società, la Tema Sinergie sta lavorando per gettando le basi in vista della prossima stagione. Il punto fermo è coach Pansa, che avrà ancora come vice Pio, mentre il secondo assistente verrà ufficializzato nei prossimi giorni. A livello dirigenziale c’è poi da trovare la figura che prenderà il posto di Garelli, passato all’ Unieuro Forlì come amministratore unico. Proprio la città mercuriale dovrebbe essere la destinazione di Fragonara, intenzionato a salire in A2 e sul taccuino di molte società. Gli unici giocatori del roster con l’opzione per un altro anno contratto sono Rinaldin e Romano, mentre per Vettori, pure lui cercato da molti club, la dirigenza faentina non ha perso le speranze di averlo anche per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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