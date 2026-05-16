Basket serie B Ipotesi Vettori a Forlì con Garelli come patron-ds Faenza riparte da Pansa Ma in tanti ai saluti

La stagione della Tema Sinergie si è conclusa con una sconfitta contro Vigevano, che si è dimostrata superiore rispetto alle due sfide precedenti. Tra le novità di mercato, si parla di un possibile trasferimento di Vettori a Forlì con Garelli nel ruolo di direttore sportivo e patron. Nel frattempo, Faenza ha deciso di ripartire dalla guida di Pansa. Diversi componenti del roster e dello staff sono stati invece annunciati come in partenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Peccato sia finita così. La stagione della Tema Sinergie si è conclusa con una prestazione opaca contro Vigevano, mostratasi superiore come mai lo aveva fatto nelle due gare precedenti. Gli ottimi sessanta minuti giocata dai faentini nelle due sfide in Lombardia sono stati cancellati dall’aggressività e dalla solidità di una squadra che può essere la rivelazione dei playoff. "Il nostro obiettivo era raggiungere i play in e lo abbiamo fatto partendo dal secondo turno poi abbiamo conquistato i playoff – spiega Lorenzo Pansa -. Il rammarico è aver buttato qualche occasione nella stagione regolare che magari non ci avrebbe portato a incontrare Vigevano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Ipotesi Vettori a Forlì con Garelli come patron-ds. Faenza riparte da Pansa. Ma in tanti ai saluti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Via ai playoff, Pansa carica Faenza: "Vigevano completa, ma noi ambiziosi"Tra amarcord ed emozioni, iniziano i playoff della Tema Sinergie Faenza, di scena alle 21 in casa dell’Elachem Vigevano per la prima sfida dei quarti... Il Forlì riparte con (poche) certezze. Sei sotto contratto, tanti gli addiiDopo l’agognata salvezza, in casa Forlì scatta l’ora delle decisioni riguardanti la prossima serie C.