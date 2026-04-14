Schiavone torna ad Aosta | ripartono le riprese e si cerca il cast

Le riprese della settima stagione della serie televisiva ambientata ad Aosta, incentrata sulle vicende di Rocco Schiavone, riprenderanno giovedì 16 aprile. È in corso la ricerca del cast e si stanno organizzando le attività di produzione per questa fase. La serie ha già avuto diverse stagioni e le nuove riprese si svolgeranno nella stessa location.

Le riprese della settima stagione della serie televisiva ambientata ad Aosta, dedicata alle vicende di Rocco Schiavone, sono destinate a riprendere questo giovedì 16 aprile. La decisione della produzione di far ripartire le attività sul set del capoluogo valdostano arriva dopo la sospensione necessaria per gestire l’infortunio subito dal protagonista Marco Giallini lo scorso 18 marzo, quando una caduta in strada gli ha causato la frattura della testa del femore, richiedendo un intervento chirurgico presso l’ospedale Parini. La gestione operativa del set e il percorso di guarigione dell’attore. Nonostante il miglioramento clinico che caratterizza le condizioni di Marco Giallini, il ritorno dell’interprete principale sul set non è previsto con immediatezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schiavone torna ad Aosta: ripartono le riprese e si cerca il cast Marco Giallini cade ad Aosta: frattura del femore, sospese le riprese di “Rocco Schiavone”Brutto incidente ad Aosta per Marco Giallini , caduto mentre si trovava nei pressi del suo hotel durante una pausa dalle riprese della serie tv... Leggi anche: Marco Giallini torna sul set di Rocco Schiavone dopo l’incidente: ripartono le riprese della settima stagione