Alle 21.30, su Rai 1, va in onda “Tutti i sogni ancora in volo”. Su Canale 5, alle 21.00, si può seguire il concerto di Gigi d’Alessio. Su Canale 20, alle 21.15, viene trasmesso il film “Spia per caso”. Questi sono i principali programmi televisivi previsti per questa sera, con una selezione tra musica e cinema.

Guida ai programmi TV del 30 maggio 2026: “Tutti i sogni ancora in volo” su Rai 1, “Gigi d’Alessio in concerto” su Canale 5, “Spia per caso” su Canale 20. La prima serata del 30 maggio 2026 offre una programmazione ricca e varia. Proposte forti. Stili diversi. Pubblici differenti. Su Rai 1 arriva Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri che unisce musica e racconto. Su Rai 2 spazio alla docuserie Nella mente di Narciso, dedicata al caso di Giulia Cecchettin, con un approfondimento intenso e civile. Rai 3 punta sulla divulgazione con Sapiens – Un solo pianeta, il viaggio di Mario Tozzi tra grandi opere e fragilità del territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 30 maggio 2026: musica e film della sera

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