I programmi TV di oggi 14 marzo 2026 | musica e film della sera

Da lopinionista.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida ai programmi TV di questa sera, 14 marzo 2026. Su Rai 1 va in onda “Sanremo top”, mentre su Canale 5 si svolge il “Concerto di Sal da Vinci”. Su Canale 20 viene trasmesso “Codice Magnum”. Questi sono i principali appuntamenti di musica e cinema previsti per la serata.

Guida ai programmi TV del 14 marzo 2026: “Sanremo top” su Rai 1, “Concerto di Sal da Vinci” su Canale 5, “Codice Magnum” su Canale 20. La prima serata del 14 marzo 2026 offre su Rai 1 Sanremo Top, lo speciale che ripercorre i momenti più iconici del Festival. Rai 3 propone il potente dramma The Whale, mentre su Canale 5 va in scena lo show musicale Stasera che sera! con Sal Da Vinci. Per chi ama l’azione, Canale 20 punta sul cult Codice Magnum e Sky Cinema Collection rilancia con Terminator Genisys. Italia 1 sceglie la magia familiare di Tata Matilda e il grande botto, mentre La7 affida la serata al talk In altre parole. Su Sky Cinema Uno torna il romanticismo senza tempo di Ghost. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

i programmi tv di oggi 14 marzo 2026 musica e film della sera
© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 14 marzo 2026: musica e film della sera

Articoli correlati

I programmi TV di oggi 7 marzo 2026: musica, show e filmGuida ai programmi TV del 7 marzo 2026: "Sanremo Top" su Rai 1, "C'è posta per te" su Canale 5, "Colpevole d’omicidio" su Iris La prima serata del 7...

I programmi TV di oggi 10 marzo 2026: fiction, musica e filmGuida ai programmi TV del 10 marzo 2026: “Le libere donne” su Rai 1, “Taratata” su Canale 5, “13 Hours” su Canale 20 La prima serata del 10 marzo...

Britney Spears - 20 ans de succès et de scandales

Video Britney Spears - 20 ans de succès et de scandales

Tutti gli aggiornamenti su I programmi TV di oggi 14 marzo 2026...

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 12 marzo; Programmi TV 9 marzo 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 12 Marzo, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 10 marzo.

i programmi tv di oggiI programmi TV di oggi 6 marzo 2026: sport, fiction e filmGuida ai programmi TV del 6 marzo 2026: Paralimpiadi Invernali su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5, Top Gun: Maverick su Italia 1 ... lopinionista.it

I programmi TV di oggi 8 marzo 2026: fiction, quiz e filmGuida ai programmi TV dell'8 marzo 2026: Imma Tataranni su Rai 1, Chi vuol esser milionario su Canale 5, Taken – La vendetta su Canale 20 ... lopinionista.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.