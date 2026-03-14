I programmi TV di oggi 14 marzo 2026 | musica e film della sera
Ecco la guida ai programmi TV di questa sera, 14 marzo 2026. Su Rai 1 va in onda “Sanremo top”, mentre su Canale 5 si svolge il “Concerto di Sal da Vinci”. Su Canale 20 viene trasmesso “Codice Magnum”. Questi sono i principali appuntamenti di musica e cinema previsti per la serata.
Guida ai programmi TV del 14 marzo 2026: “Sanremo top” su Rai 1, “Concerto di Sal da Vinci” su Canale 5, “Codice Magnum” su Canale 20. La prima serata del 14 marzo 2026 offre su Rai 1 Sanremo Top, lo speciale che ripercorre i momenti più iconici del Festival. Rai 3 propone il potente dramma The Whale, mentre su Canale 5 va in scena lo show musicale Stasera che sera! con Sal Da Vinci. Per chi ama l’azione, Canale 20 punta sul cult Codice Magnum e Sky Cinema Collection rilancia con Terminator Genisys. Italia 1 sceglie la magia familiare di Tata Matilda e il grande botto, mentre La7 affida la serata al talk In altre parole. Su Sky Cinema Uno torna il romanticismo senza tempo di Ghost. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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