I programmi TV di oggi 27 maggio 2026 | i film della sera

Da lopinionista.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai 1 va in onda “Pare parecchio Parigi”, su Canale 5 trasmettono “Indiana Jones” e su Italia 1 “Tre uomini e una gamba”.

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Guida ai programmi TV del 27 maggio 2026: “Pare parecchio Parigi” su Rai 1, “Indiana Jones” su Canale 5, “Tre uomini e una gamba” su Italia 1. La prima serata del 27 maggio offre un ventaglio ricco di storie, emozioni e generi diversi. Una programmazione che unisce cinema, fiction, approfondimento e spettacolo. In evidenza alcuni titoli forti della serata: Pare parecchio Parigi, Mare fuori, Indiana Jones e il quadrante del destino, Chi l’ha visto?, Interstellar. Proposte diverse, ma tutte capaci di catturare il pubblico. La commedia di Rai 1 porta leggerezza. La serie di Rai 2 accende tensioni e sentimenti. L’avventura di Canale 5 riporta in scena un’icona del cinema. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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