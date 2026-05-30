Lo sciopero generale di ieri si è concluso con un basso afflusso di partecipanti e pochi disagi nei trasporti. A Milano, due linee della metropolitana su cinque sono state sospese, ma i disagi sono stati limitati. La mobilitazione contro il presunto genocidio non ha riscosso grande adesione, e il giorno si è svolto senza incidenti significativi. Solo alcune linee di trasporto pubblico hanno registrato interruzioni, mentre il resto della rete ha funzionato regolarmente.

Lo sciopero generale chiamato per la giornata di ieri si è rivelato un totale flop. C'è stato qualche disagio nei trasporti, principalmente a Milano dove si sono fermate due linee della metropolitana su cinque, però nulla di particolarmente gravoso per chi si doveva spostare. Ma non si è vista quella mobilitazione oceanica che era stata annunciata nei giorni precedenti, se non per il tratto che nel tardo pomeriggio ha visto diversi manifestanti di Torino raggiungere la sede di Askatasuna. Ciò nonostante la chiamata fosse stata annunciata circa un mese prima coinvolgendo tutte le sigle del mondo antagonista. Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I pro Pal fanno ponte. Flop per lo sciopero contro il genocidio

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