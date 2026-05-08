Biennale tensione al corteo pro Pal Contro Israele venti padiglioni restano chiusi per il genocidio in Palestina – Il video
Durante il corteo pro Palestina alla Biennale di Venezia, nei pressi dell’Arsenale, si sono verificati momenti di tensione tra circa 2.000 manifestanti e le forze dell’ordine. I manifestanti hanno cercato di superare il cordone di sicurezza, che è stato rafforzato con l’uso di manganelli. Nel frattempo, venti padiglioni sono rimasti chiusi, con manifesti che accusano Israele di genocidio in Palestina. Un video mostra l’intenso scontro tra le parti.
Momenti di tensione al corteo pro Pal alla Biennale di Venezia nei pressi dell’Arsenale. I manifestanti, circa 2mila, hanno tentato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati anche con l’uso di manganelli. Dopo pochi minuti, gli attivisti si sono allontanati ed è tornata la calma. I manifestanti, che sono partiti da via Garibaldi intorno alle 17, hanno protestato contro la presenza di Israele alla Biennale. Venti padiglioni chiusi per sicurezza. Mentre il presidente Pietrangelo Buttafuoco litigava con il governo italiano e l’Unione europea sull’opportunità di far partecipare o meno la Russia, tra i corridoi della Biennale di Venezia le proteste si dirigono verso un altro padiglione: quello israeliano.🔗 Leggi su Open.online
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