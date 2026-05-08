Biennale tensione al corteo pro Pal Contro Israele venti padiglioni restano chiusi per il genocidio in Palestina – Il video

Durante il corteo pro Palestina alla Biennale di Venezia, nei pressi dell’Arsenale, si sono verificati momenti di tensione tra circa 2.000 manifestanti e le forze dell’ordine. I manifestanti hanno cercato di superare il cordone di sicurezza, che è stato rafforzato con l’uso di manganelli. Nel frattempo, venti padiglioni sono rimasti chiusi, con manifesti che accusano Israele di genocidio in Palestina. Un video mostra l’intenso scontro tra le parti.

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