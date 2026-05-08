Biennale tensione al corteo pro Pal Contro Israele venti 20 padiglioni restano chiusi per il genocidio in Palestina – Il video

Durante la manifestazione pro Palestina alla Biennale di Venezia, circa 2.000 persone hanno cercato di superare il cordone di sicurezza della polizia nei pressi dell’Arsenale. La polizia ha risposto con l’uso dei manganelli per fermare l’accesso e mantenere l’ordine. Nel frattempo, venti padiglioni sono rimasti chiusi in segno di protesta contro il “genocidio in Palestina”. Un video documenta i momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Momenti di tensione al corteo pro Pal alla Biennale di Venezia nei pressi dell’Arsenale. I manifestanti, circa 2mila, hanno tentato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati anche con l’uso di manganelli. Dopo pochi minuti, gli attivisti si sono allontanati ed è tornata la calma. I manifestanti, che sono partiti da via Garibaldi intorno alle 17, hanno protestato contro la presenza di Israele alla Biennale. Venti padiglioni chiusi per sicurezza. Mentre il presidente Pietrangelo Buttafuoco litigava con il governo italiano e l’Unione europea sull’opportunità di far partecipare o meno la Russia, tra i corridoi della Biennale di Venezia le proteste si dirigono verso un altro padiglione: quello israeliano.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Biennale, si litiga sulla Russia ma la protesta è contro Israele: 20 padiglioni restano chiusi «contro il genocidio in Palestina»Mentre il presidente Pietrangelo Buttafuoco litigava con il governo italiano e l’Unione europea sull’opportunità di far partecipare o meno la Russia,... Biennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro IsraeleCirca 2mila attivisti pro Pal in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Buttafuoco apre la Biennale: 'Andiamo avanti con audacia e libertà'; Biennale Venezia, la protesta di artisti dissidenti russi e ucraini; L'alta tensione sulla Flotilla, Trump contro l'Italia, il Piano casa, Biennale nel caos; Tensione davanti al Padiglione di Mosca alla Biennale. Biennale di Venezia, tensione al corteo contro Israele davanti all’ArsenaleMomenti di tensione a Venezia durante la manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale Arte. Il corteo ha tentato di forzare il cordone della Polizia per avvicinarsi all’ingresso dell’Ars ... msn.com Venezia, tensioni al corteo contro la presenza di Israele alla BiennaleMomenti di tensione al corteo pro Pal a Venezia nei pressi dell'Arsenale. I manifestanti, circa 2mila, hanno infatti tentato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati anche con l'uso di ... ilgiornale.it Biennale di Venezia, scontri manifestanti-polizia al corteo pro Pal. Chiusi 20 padiglioni contro Israele - facebook.com facebook Manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale in diretta video x.com