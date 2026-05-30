I migliori episodi dei Simpson da rivedere in attesa della stagione 37
Sono stati raccolti alcuni degli episodi più apprezzati dei Simpson, da rivedere in attesa della stagione 37. La selezione si concentra su quelli prodotti tra la seconda e l’ottava stagione, anche se alcune classifiche includono anche la prima e la nona. La preferenza per questo intervallo temporale si basa su diverse opinioni, senza una valutazione ufficiale. La serie continua a essere seguita e discussa, con attenzione rivolta alle stagioni più iconiche.
I Simpson si portano dietro un dogma condiviso: le loro stagioni migliori vanno dalla seconda all’ottava, anche se qualcuno allarga il perimetro dalla prima alla nona e altri ancora includono tutto il primo decennio di messa in onda. Senza divagare, la premessa da cui ero disposto a partire era un’altra: se si considerano gli episodi uno per uno, forse non è affatto detto che tutti i capolavori de I Simpson appartengano a quella leggendaria era che ha conquistato il mondo. Dopotutto, mi piacciono i prequel e i sequel di Star Wars; apprezzo molti degli album più recenti dei Weezer; e le mie stagioni preferite di Saturday Night Live non coincidono necessariamente con quelle che guardavo al liceo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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