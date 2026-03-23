La seconda stagione di Daredevil: Born Again è alle porte e si prepara a riportare su Disney+ tutta la brutalità che avevamo imparato ad amare nell’era Netflix. Con Wilson Fisk ormai comodamente seduto sulla poltrona di sindaco di New York e Matt Murdock nel mirino, lo scontro “street-level” definitivo del Marvel Cinematic Universe sta per esplodere. Tra vecchie conoscenze, morti eccellenti e complotti politici, la prima stagione ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Se avete perso qualche pezzo per strada, ecco il riassunto tattico per arrivare preparati ai nuovi episodi. In breve. Caccia ai vigilanti: Kingpin ha imposto la legge marziale a New York, rendendo illegale qualsiasi supereroe non autorizzato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Born Again 2, il recap della prima stagione: 11 cose da sapere prima dei nuovi episodi

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Daredevil: Born Again Season 2 release schedule - Here's when every episode of the Disney+ superhero show dropsDaredevil: Born Again Season 2 is just 24 hours away, as The Man Without Fear will return to our small screens this week. soapcentral.com

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Il countdown è quasi terminato. Nuove immagini dal set della seconda stagione di Daredevil: Born Again mostrano un Matt Murdock più agguerrito che mai, pronto a riprendersi le strade di Hell's Kitchen. La serie promette di mantenere le atmosfere crude e ur facebook

Nuova immagine dalla seconda stagione di Daredevil Born Again. x.com