I Simpson | 3 episodi speciali in arrivo su Disney+ ecco i dettagli!
Il 17 giugno sarà disponibile su Disney+ il primo di tre episodi speciali dei Simpson, intitolato Extreme Makeover: Homer Edition. Gli altri due episodi seguiranno successivamente, ma ancora non hanno date di uscita ufficiali. La piattaforma ha annunciato che i tre episodi saranno esclusivi e dedicati a contenuti inediti della serie animata. La produzione di questi episodi è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto.
Il 17 giugno arriverà sulla piattaforma di streaming la prima delle puntate esclusive, intitolata Extreme Makeover: Homer Edition. Disney+ ha condiviso i dettagli dei tre episodi speciali della serie I Simpson in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal 17 giugno. La prima delle puntate doppie si intitolerà Extreme Makeover: Homer Edition, di cui online è stato condiviso il trailer. Cosa mostrerà la prima puntata speciale Gli episodi successivi dello show I Simpson realizzati per Disney+ si intitolano Simpsley, che debutterà in streaming il 3 luglio, e Yellow Mirror, parodia in stile Springfield di Black Mirror, che arriverà il 26 agosto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Simpsons Making Fun of Disney for 8 Minutes Straight
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