I Simpson | 3 episodi speciali in arrivo su Disney+ ecco i dettagli!

Notizia in breve

Il 17 giugno sarà disponibile su Disney+ il primo di tre episodi speciali dei Simpson, intitolato Extreme Makeover: Homer Edition. Gli altri due episodi seguiranno successivamente, ma ancora non hanno date di uscita ufficiali. La piattaforma ha annunciato che i tre episodi saranno esclusivi e dedicati a contenuti inediti della serie animata. La produzione di questi episodi è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto.