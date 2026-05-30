I farmaci glp-1, usati per perdere peso, riducono l’appetito e aumentano la sensazione di sazietà, spesso modificando le preferenze alimentari. Tuttavia, i nutrizionisti avvertono che senza un piano dietetico mirato, l’assunzione di questi farmaci può portare a carenze di proteine e micronutrienti. Questa possibilità solleva preoccupazioni sulla sicurezza di un uso senza supervisione.

Ciò è vero soprattutto in relazione all'uso di molecole come semaglutide e tirzepatide per contrastare obesità e sovrappeso. «Questi trattamenti non devono essere interpretati come una soluzione isolata o alternativa alla terapia nutrizionale. Al contrario, la loro efficacia risulta massima quando inseriti all’interno di un programma strutturato e multidisciplinare, che includa educazione alimentare, monitoraggio clinico, attività fisica e supporto comportamentale», ha spiegato la professoressa Simona Bo, membro Consiglio Direttivo SINU. «I farmaci agiscono sui meccanismi biologici della fame e della sazietà, migliorando al tempo stesso... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I farmaci glp-1 per dimagrire riducono l’appetito, aumentano il senso di sazietà e, in molti casi, cambiano le preferenze alimentari. Ma c'è un rischio sollevato dai nutrizionisti

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Farmaci per dimagrire: il problema di usarli senza supervisione medica

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